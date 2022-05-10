Часть азербайджанских журналистов привлечена к сотрудничеству с обанкротившимся судоходным магнатом Мубаризом Мансимовым, продолжающим выступать с громкими заявлениями. Подкупленные представители СМИ начали общественную кампанию в поддержку Мансимова, который открыто вовлекся во внутриполитическую жизнь Азербайджана. Причем зачастую платные наймиты действуют грязными методами, нарушая допустимые этическим журналистским кодексом границы дозволенной критики. В действиях Мансимова и его группировки в Баку проглядывается ярко выраженная политическая цель – внести хаос и смуту в информационное пространство страны.

В ходе журналистского расследования изданию Demokrat.az удалось выявить подпольную сеть, явочные пункты для политических консультаций представителей Мансимова с проправительственными журналистами. Установлен и глава мансимовского подполья – владелец ресторана Ləvəngi в Ясамальском районе Баку, где тайно, в обход законов распределяются финансовые ресурсы.

Ресторан принадлежит председателю Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюру Пашазаде, а заправляет в нем в настоящее время выходец из Ленкорани Гаджи Сахават, друг и земляк Мубариза Мансимова. Между тем Гаджи Сахават занимает должность начальника службы личной охраны Гаджи Аллахшукюра Пашазаде. Более того, по информации издания, он тесно связан и с нацдековской оппозицией – лидером Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Мубариз Мансимов, всегда плотно сотрудничавший с нацдековской оппозицией, поддерживал тайную связь с некоторыми информационными сайтами в Азербайджане и использовал ресторан Ləvəngi для доверительных встреч своих представителей с журналистами этих изданий.

Demokrat.az публикует фотографии, свидетельствующие о весьма близких отношениях Мансимова с Гаджи Сахаватом.