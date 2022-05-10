Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом, пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что указанный запрос включает в себя поставку зенитной ракеты AIM-120 AMRAAM, линейной авиационной ракеты AIM-9 Sidewinder, радара и другого оборудования.

«Администрация Байдена сделала неофициальное заявление ключевым лидерам обеих палат конгресса, добиваясь принятия запроса Турции. Предполагается, что с вышеупомянутым пакетом стоимостью 400 миллионов долларов турецкие F-16 можно эксплуатировать в течение многих лет», - пишет издание, добавив, что у Турции уже есть спрос на истребители F-16 Block 70.