Rutube вновь заработал

Работу видеосервиса Rutube восстановили после масштабной хакерской атаки, пишут «Известия».

После взлома видеохостинга 9 мая в пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса. Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.

В среду, 11 мая, сообщалось, что команда специалистов, которая работает над восстановлением видеохостинга, уже завершила первый этап работ.

Ранее хакерская группировка Anonymous призналась в совершении мощной кибератаки на российский видеохостинг Rutube.