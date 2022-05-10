Григорян о договоренности между Баку и Ереваном

Вице-премьер Армении Мгер Григорян прокомментировал заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о наличии договоренностей о том, что комиссию по делимитации границ возглавят вице-премьеры двух стран.

В интервью News.am Григорян заявил, что подобный вопрос обсуждается.

«Когда у нас будет окончательное решение по этому вопросу, будет соответствующее сообщение», – сказал он.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что существует договоренность сторон о составе комиссии по делимитации границы.