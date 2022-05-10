«Азеригаз» провел очередной «Открытый микрофон» в Гёйгёле фото
«Согласно поручению президента Ильхама Алиева, каждая организация должна поддерживать предпринимателей, знакомиться с существующими проблемами на местах и работать над решением этих проблем». Об этом заявил начальник отдела расследования жалоб производственного объединения «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев во время встречи с предпринимателями Гёйгёльского района в рамках акции «Открытый микрофон».
Гусейн Ширинов, руководитель Гянджинского регионального управления газоэксплуатации «Азеригаз», также призвал предпринимателей высказать свои проблемы в ходе встречи.
Габиль Ашрафов, занимающийся предпринимательской деятельностью, просил провести расследование части дебиторской задолженности за потребленный природный газ. В тоже время он выразил готовность выплатить оставшуюся часть, но с отсрочкой.
Член семьи шехида Исмихана Бахтиярова обратилась за помощью в газификации его объекта. Другой предприниматель, Мамед Мамедов, поблагодарил руководство «Азеригаз» за оказание необходимой поддержки асфальтному заводу, который возобновил работу. Кроме того, с различными вопросами обратились жители сел Гарабулаг, Дозулар, Гызылджа, Ялгышлаг, Надил, Сарысу и поселка Агдаг Гёйгёльского района. По всем поступившим обращениям представители производственного объединения давали разъяснения на месте.
Наряду с «Азеригаз» в акции приняли участие представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, а также исполнительной власти Гёйгёльского района.