«Согласно поручению президента Ильхама Алиева, каждая организация должна поддерживать предпринимателей, знакомиться с существующими проблемами на местах и работать над решением этих проблем». Об этом заявил начальник отдела расследования жалоб производственного объединения «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев во время встречи с предпринимателями Гёйгёльского района в рамках акции «Открытый микрофон».

Гусейн Ширинов, руководитель Гянджинского регионального управления газоэксплуатации «Азеригаз», также призвал предпринимателей высказать свои проблемы в ходе встречи.

Габиль Ашрафов, занимающийся предпринимательской деятельностью, просил провести расследование части дебиторской задолженности за потребленный природный газ. В тоже время он выразил готовность выплатить оставшуюся часть, но с отсрочкой.