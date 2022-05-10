США не исключают удары по Афганистану

«Соединенные Штаты будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угрозы национальной безопасности». Об этом сообщил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По словам Милли, Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели – «гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США».

«Мы привержены обеспечению того, чтобы это никогда не случилось опять», - цитирует его ТАСС.