Во время израильской операции в Дженине по задержанию террористов погибла корреспондент «Аль-Джазиры» Ширин Абу-Акле. Она работала на канале с 1997 года. Палестинские власти и коллеги Ширин обвинили в убийстве израильских военных. Израиль проводит расследование и не исключается, что журналистка могла погибнуть от пуль, выпущенных с палестинской стороны.

Али Самуди, еще один палестинский журналист, был госпитализирован в стабильном состоянии после ранения в спину. По его словам, первый выстрел не попал в них, затем второй попал в него, а третий убил Абу-Акле. Он также утверждает, что вся группа репортеров была в защитном снаряжении с четко обозначенным указанием «ПРЕССА». Также он говорит о том, что в этом районе не было ни боевиков, ни других мирных жителей – только репортеры и солдаты израильской армии.

Эмоции вокруг этой трагедии уже зашкаливают. И Израилю не позавидуешь – даже если его невиновность будет доказана, то обвинять в арабском мире, где Ширин Абу-Акле знали буквально все, будут все равно именно его.

Погибшая журналистка была жительницей Восточного Иерусалима. Она освещала палестинскую интифаду и тысячи различных событий на палестинских территориях – от похорон Ясера Арафата до недавних беспорядков в университете Бир-Зейт. Кроме того, 51-летняя Ширин Абу-Акле была гражданкой США. И американский посол в Израиле уже потребовал от властей еврейского государства провести «основательное следствие».