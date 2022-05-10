Украина заявила об освобождении еще одного населенного пункта под Харьковом

«В Харьковской области освобожден еще один населенный пункт – Питомник». Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Харьковском направлении российские войска не проводят наступательных действий.

«Подразделения россиян перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области. В то же время на подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области, с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск, они глушат сети сотовой связи», - говорится в сообщении.