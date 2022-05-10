Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это очень просто

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что возможное вступление страны в НАТО не направлено против других государств, а основная цель этого шага – усиление национальной безопасности.

«Для нас вступление в НАТО не было бы направлено против кого бы то ни было, мы хотели бы максимально усилить нашу оборону тем или иным способом», - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Хельсинки.

«На самом деле это очень просто. Мы усиливаем нашу безопасность, мы ни у кого ее не забираем», - пояснил Ниинистё.