Блинкен подчеркнул, что поддерживает переговоры между Азербайджаном и Арменией и, в частности, заключение мирного договора и выразил надежду, что это станет вкладом в обеспечение устойчивого мира в регионе.

Он также отметил, что недавно Госдепартамент Соединенных Штатов и послы США в трех странах Южного Кавказа посетили Азербайджан и провели плодотворные обсуждения.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен передал поздравления по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев заявил, что 5 принципов, предложенных Азербайджаном с целью нормализации отношений, приняты Арменией, и Азербайджан готов на основе этих принципов начать переговоры по мирному договору.

Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан определил состав комиссии для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границ, и отметил важность открытия транспортно-коммуникационных линий.

В то же время стороны затронули вопросы гуманитарной повестки дня между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы энергетической безопасности и состоялся обмен мнениями о возможностях расширения диалога между Азербайджаном и США, процессе демократизации в Азербайджане, особо была отмечена роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних связей.