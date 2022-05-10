Великобритания и Финляндия подписали декларацию о взаимных гарантиях безопасности

Финляндия и Великобритания в лице президента Саули Ниинистё и премьер-министра Бориса Джонсона подписали в Хельсинки декларацию на случай нападения. Ранее аналогичный документ о взаимных гарантиях безопасности подписали Великобритания и Швеция, передает РИА Новости.

«Мы подтвердили, что если одна из стран пострадает от стихийного бедствия или нападения, Соединенное Королевство и Финляндия по просьбе пострадавшей страны окажут друг другу помощь различными способами, которые могут включать военные средства. Это сотрудничество будет оставаться в полном соответствии с политикой безопасности и обороны каждой страны и призвано дополнить, а не заменить существующее европейское и евроатлантическое сотрудничество», - говорится в документе декларации.