Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:35

Двухдневный государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию был бы важен при любой военно-политической ситуации, но в нынешней он важнее вдвойне. Сухие итоги: Токаев и Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве и четырнадцать соглашений по широкому спектру – от сотрудничества в области СМИ и упрощения процедур таможенного контроля, до кооперации в сфере информационных технологий, образования, спорта, экологии.

Главы оборонных ведомств Турции и Казахстана Хулуси Акар и Руслан Жаксылыков провели отдельную встречу, которую подытожили документы, регулирующие двухстороннее военное сотрудничество. Подробности не приводятся, но турецкий министр в открытой части встречи указал на важность взаимодействия «в области проведения совместных военных учений и оборонной промышленности». А президенты подписали протокол о сотрудничестве в области военной разведки. Экономический интерес Казахстана президент Токаев пояснил просто и понятно: «Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше 4 млрд долларов. Казахстан инвестировал в турецкую экономику более 1 млрд долларов. За последние два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов. В нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как «зеленая» экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас к совместной работе в этих областях. Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия». Для главы Казахстана была организована специальная встреча с крупнейшими турецкими инвесторами с потенциалом коммерческих соглашений объемом в миллиард долларов. А о том, какой была атмосфера визита, красочней всего свидетельствует дружеский матч по настольному теннису между Эрдоганом и Токаевым, который, кстати, в молодости был кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине. Неизвестно, позволил ли он дипломатично выиграть гостеприимному хозяину, но договорились продолжить игру в Казахстане.