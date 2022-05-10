Военных «Азовстали» на пленных российских солдат: Украина предложила обмен России
«Украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, находящихся на территории завода «Азовсталь». Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По ее словам, в качестве первого шага, Украина предложила России обмен тяжелораненых бойцов с «Азовстали» на пленных россиян.
Она подчеркнула, что правительство в данный момент прорабатывает разные варианты спасения военных.
«Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий», - заявила министр.