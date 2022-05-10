Пентагон не верит в войну НАТО с Россией

«Пентагон не усматривает стремления России вступать в военное столкновение с НАТО». Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 11 мая, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Остин отметил, что теоретически возможное нападение России на кого бы то ни было из участников Североатлантического альянса кардинальным образом изменило бы нынешнее положение дел в геополитике.

«Если бы Россия решила атаковать какую-то страну, являющуюся членом НАТО, то это стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО, скорее всего, ответила бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция», - цитирует его «Страна».