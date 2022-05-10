Зеленский: желания беседовать с Россией становится всё меньше

«Для украинского народа война с Россией закончится только тогда, когда мы заберем все свое. Украина стремится вернуть мир на собственную землю, и ничего лишнего нам не надо». Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед студентами ведущих французских университетов, передает УНИАН.

По словам украинского президента, сейчас страна борется за свое право на жизнь и при этом теряет лучших украинцев. Он объяснил, что эффективные переговоры с Россией возможны только тогда, когда она признает катастрофичность своих решений и будет готова понести справедливое наказание за свои преступления.

«Однако с каждым освобожденным селом, где обнаруживаются следы массовых казней и пыток мирных жителей, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желания беседовать с Россией становится всё меньше. Но даже если переговоры будут продолжаться, они должны вестись в формате диалога, а не ультиматумов, как это делает Россия», - подчеркнул Зеленский.