Apple больше не самая дорогая компания в мире

Рост цен на нефть и инфляция, привели к снижению акций технологических компаний и способствовали потере Apple статуса самой дорогой фирмы в мире. Свое место она уступила саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, передает Lenta.ru.

По данным издания, рыночная капитализация компании составила 2,43 триллиона долларов, а Apple – 2,38 триллиона долларов. Отмечается, что даже если Apple удастся вернуть себе позицию лидера, нынешняя ситуация показывает значительные изменения в ситуации в мировой экономике.

В начале 2022 года Apple впервые превысила капитализацию в три триллиона долларов, что до этого не удавалось сделать ни одной из компаний, однако после этого данный показатель корпорации сильно снизился.