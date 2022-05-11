Ильгар Гусейнов, обозреватель haqqin.az 11 мая 2022, 23:38

В последние недели в Азербайджане происходит заметная политическая активизация. Но ни одно существенное событие или шокирующий информационный вброс не могут перенести политическую событийность за рамки виртуального пространства. Вся жизнь кипит в социальных сетях. От одной разорвавшейся информационной бомбы до следующей… И особенным спросом публики пользуются горячие темы «нападений, насилия и репрессий» в отношении журналистов и социальных активистов в условиях абсолютной информационной свободы, которая из-за низкой социальной ответственности и культуры пользователей сетей деградировала до всеобщей вседозволенности.

Однако после резкого всплеска военных действий в Украине, оппозиционные активисты пытаются посеять в западном общественном сознании сомнения и подозрения в том, что в момент, когда внимание всего мира приковано к войне в Украине, в Азербайджане разворачивается очередная «волна репрессий», цель которой – «закрыть рты общественным и политическим активистам». Тем более, если подобные умонастроения предполагают и финансовую подпитку. За «разоблачения правительств» и сопротивление репрессиям всегда хорошо платили. Весьма странным образом, кампания по разоблачению «новой волны репрессий в Азербайджане» совпала с открытием линии экстренного гранта, учреждённого Национальным фондом демократии США (NED). Сумма утвержденного на 2022 год гранта для Азербайджана составляет 970.235 долларов, 399.000 из которых направлены на реализацию проектов по повышению социально-политической активности гражданского участия в Баку и регионах, организацию акций протеста по защите прав человека, а также на мониторинг и финансирование других подобных вопросов. (Источник: официальный сайт NED – ред.) Еще одна любопытная деталь: в бюджете NED для Азербайджана есть пункт о «финансировании чрезвычайных грантов в мае 2022 года». В практике NED и подобных учреждений такая формулировка свидетельствует об экстренном характере финансирования.

Несколько дней назад произошло ужасное нападение на журналистку-фрилансера Айтен Мамедову, которая принимала участие в расследовании вероломного убийства 10-летней Нармин Гулиевой. Жестокое убийство девочки потрясло всю страну, много об этом писал и haqqin.az, но по сей день следствие и суд не могут представить убедительных доказательств виновности подозреваемого лица. А.Мамедова предположила, что нападение могло быть связано с расследованием этого дела. Однако дело об убийстве несовершеннолетней девочки – не политическое дело. И Мамедова могла стать жертвой истинных убийц. Но почему-то нагнетаемое сетевой оппозицией протестное общественное мнение тут же приписало Айтен Мамедову в ряд жертв политического режима. Дети капитана Гранта, с аппетитом приступившие к «освоению» экстренных грантов, объявили тривиальный бытовой инцидент как «организованную властями атаку на азербайджанских журналистов». Но вернемся к «экстренному» бюджету NED и зададимся вопросом: почему он был приурочен именно к маю? Является ли выбор этого времени случайным? Нисколько! Как известно, с 10 по 12 июня в Баку пройдут гонки «Формулы-1». Открытие NED линии экстренной помощи группам в Азербайджане, их текущая деятельность, инцидент с нападением на Айтен Мамедову, заявления группы «правозащитников» и «политических активистов» о проведении в Баку 14 мая акций протеста, реакция посольства США в Азербайджане на «протестные настроения», которая тут же пересылается в Госдепартамент США – все это звенья одной цепи. Её цель – на фоне подготовки мировых СМИ к освещению «Формулы-1», создать пропагандистскую почву для новой антиазербайджанской истерии. Эта технология хорошо известна правительству Азербайджана, которое еще не забыло беспрецедентную по масштабам контрпропагандистскую кампанию западных СМИ 2015 года накануне первых Европейских игр в Баку.