Борис Джонсон о войне в Украине: это стало концом эпохи

«Ситуация в Европе кардинально изменилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это стало концом эпохи после «холодной войны». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, Джонсон заявил, что нападение России на Украину изменило формулу безопасности в Европе, действительность и ее будущее.

«Мы стали свидетелями конца эпохи после «холодной войны», а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу», - цитирует премьера РБК-Украина.