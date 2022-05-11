Шафаг Гусейнли вновь избрана докладчиком Совета Европы

На встрече с докладом выступила директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), докладчик Совета Европы по вопросам гендерного равенства Шафаг Гусейнли. Директор AMADA проинформировала участников заседания о деятельности, возглавляемого ею и учрежденного в Совете Европы специального комитета по гендерному равенству, сообщила о формировании состава комитета и определении курса его деятельности. Следует отметить, что специальный комитет учрежден в целях оказания поддержки реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в сфере борьбы с допингом», инициатором которого является Шафаг Гусейнли.

После завершения доклада были проведены выборы докладчика Совета Европы по гендерному равенству на следующий срок. Участники вновь выдвинули кандидатуру Шафаг Гусейнли, и она была переизбрана на эту должность на следующие два года.

Отметим, что директор AMADA впервые была избрана докладчиком Совета Европы по гендерному равенству в 2019 году. Докладчики по гендерному равенству, назначаемые в рамках межправительственных органов и других структур Совета Европы, работают над определением способов включения концепции гендерного равенства в рабочий процесс, политику, программу и деятельность соответствующего органа или структуры.