Зеленский о встрече с лидерами G7

«На встрече G7 8 мая, в которой впервые участвовала Украина на уровне глав государств, прежде всего, обсуждались гарантии безопасности для Украины». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина договаривается с ведущими государствами мира, чтобы получить уверенность в безопасности на десятилетия вперед.

Зеленский отметил, что впервые в истории у Украины есть возможность зафиксировать такие гарантии.

«Не что-то в меморандуме, не какое-нибудь декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически значимые, но и прописанные так, чтобы было ясно: что именно, кто именно и как именно нам гарантирует. Дай Бог», – сказал он.