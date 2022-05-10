Арестович: ВС Украины приблизились к границе с Россией, идут ожесточенные бои

«На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Русские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе». Об этом сообщил советник председателя ОП Украины Алексей Арестович, передает РБК-Украина.

По его словам, часть разбитых войск Россия забрала на свою территорию, часть перебросила на Луганское направление, а часть заменила мобилизованными из «республик Донбасса».

По его словам, войска РФ уже стреляют через границу.

«Это символическое значение имеет, но военного не имеет, потому что может идти стрельба, могут быть попытки зайти. Но от Харькова отвергли, действительно. Полевую артиллерию отодвинули, теперь достать может только РСЗО. В значительной степени защитили Харьков», - объясняет советник главы Офиса президента Украины.