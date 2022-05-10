Зеленский о присоединении Херсона к России: «космическая глупость»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заявления «некоторых коллаборантов о присоединении Херсонской области к России не имеют ничего общего с реальностью». Глава украинского государства заверил, что область будет освобождена от российских военных, передает РБК-Украина.

«Те маргиналы, которых российское государство нашло себе в качестве коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической глупости, как охарактеризовали их уровень еще в «Собачьем сердце». Но, чтобы они не делали, у них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей», - сказал Зеленский в ходе своего обращения.

Напомним, что ранее пророссийские власти Херсонской области заявили о планировании обратиться к Владимиру Путину, чтобы просить присоединить регион к составу России.