Россия и Азербайджан будут совместно исследовать Каспийское море

Научные организации России и Азербайджана будут укреплять взаимодействие в области исследований Каспийского региона. Соответствующее соглашение было подписано в среду в Москве на полях Международной ассамблеи «Каспийский диалог», передает ТАСС.

Документ подписали представители Института географии Национальной академии наук Азербайджана, совета «Наука и инновации Каспия» (НИК) и Ассоциации поддержки развития технологий и научного сотрудничества в Каспийском регионе «Наука и инновации Каспия» (АНИК). Настоящее соглашение является бессрочным и вступает в силу после его подписания сторонами.

Стороны намерены укрепить взаимодействие в направлении развития международного сотрудничества «в научно-технологической, инновационной и образовательной сферах между заинтересованными организациями, расположенными на территории России, Азербайджана и других стран Каспийского региона», содействовать «организации совместных исследований, изучению изменения климата и уровня Каспийского моря, экологического мониторинга Каспия в акваториях РФ и Азербайджана».

Для реализации соглашения предполагаются регулярные консультации, создание экспертных групп и приглашение к работе в их составе «широкого круга учреждений из всех стран Каспия», а также выпуск информационно-аналитических материалов, развитие интернет-ресурсов и печатных изданий, посвященных вопросам научно-технологичного сотрудничества.