Министр оборонной промышленности, Национальный герой Азербайджана, президент Федерации велоспорта нашей страны Мадат Гулиев посетил Национальную гимнастическую арену, где встретился со спортсменками групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике.

На Кубке мира, проходившем в Баку с 22 по 24 апреля, коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной завоевал золото и серебро.

На встрече также присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра Мариана Василева.

Гимнастки групповой команды, а также их тренеры Сияна Василева и Сабина Гаратова, судья Евгения Виляева, главный хореограф Кямиль Гулиев и генеральный секретарь Федерации Нурлана Мамедзаде получили из рук Мадата Гулиева юбилейные медали, выпущенные к 15-летию Министерства оборонной промышленности.

В своей речи Гулиев подчеркнул, что в Азербайджане спорту оказывается поддержка на государственном уровне, и коснулся спортивных успехов нашей страны. Он отметил, что после того, как первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева возглавила в 2002 году Федерацию гимнастики, за короткий период мы добились высоких результатов. По мнению министра, недавняя победа на Кубке мира – плод целенаправленной работы Федерации.

В заключение Мадат Гулиев ответил на вопросы гимнасток, поделился интересными моментами своего жизненного пути.