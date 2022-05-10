США обвинили Северную Корею в подготовке ядерного испытания

«КНДР готовит полигон «Пхунгери» для проведения седьмого ядерного испытания». Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, переговоры по предложенному США проекту резолюции Совета Безопасности ООН о введении новых санкций против КНДР за ракетные испытания близки к завершению.

«Соединенные Штаты вели работу с партнерами по Совету над новой резолюцией в соответствии со статьей 7 Устава ООН (о поддержании международного мира и безопасности). Я благодарна коллегам за серьезное отношение к этой теме и конструктивную переговорную работу. Сейчас мы приближаемся к окончанию переговоров по предложенному США проекту резолюции», - сказала она.