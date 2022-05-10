Икрам Нур, автор haqqin.az 01:42

«Талибан» и Тегеран активно пытаются наладить отношения с момента смены власти в Кабуле – но день ото дня они становятся все хуже и хуже. Дошло до того, что в конце апреля к границам Афганистана была переброшена иранская 88-я танковая дивизия. Не для того, чтобы воевать, разумеется – для того, чтобы сделать талибов более сговорчивыми. Земля и вода были и остаются непреходящими ценностями что в Иране, что в Афганистане. Именно о них и споткнулись талибы и Тегеран. Сначала произошла серия пограничных инцидентов, сопровождавшихся открытием огня с обеих сторон – афганцы и иранцы выясняли, где в действительности, по их мнению, проходит линия границы между двумя странами. Затем в отношениях случился Гильменд.

«Мы недовольны политикой временно руководящего органа в Афганистане («Талибан») по вопросу раздела вод реки Гильменд. После открытия части плотины Камаль-Хан в Афганистане только небольшая часть воды реки Гильменд достигла Ирана, а потом в Афганистане было много саботажа на этот счет. Когда плотина Камаль-Хан была заполнена полностью водой, мы попросили талибов освободить ей путь в Иран, но они сказали, что нужно проводить работы по дноуглублению. Иран заявил, что технически готов к углублению водного пути, чтобы вода не вернулась и турбины плотины не были повреждены, но афганская сторона заявила, что ей необходимо 3 миллиона долларов для собственных компаний по проведению работ углубления дна», - описывал ситуацию несколько дней назад в иранском парламенте глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан. С одной стороны – обычный хозяйственный спор, который вполне можно разрешить в самые сжатые сроки. Но с другой стороны, если на этот спор накладывается целый ряд политических составляющих, как это и происходит в данном случае, такой, невинный на первый взгляд, спор вполне может стать источником затяжного конфликта.

В действительности проблемы между Ираном и Афганистаном гораздо глубже, чем споры из-за нескольких километров границы и вод Гильменда. Тегеран настаивает на обеспечении «Талибаном» безопасности хазарейцев-шиитов в Афганистане – и предоставления им мест в правительстве и органах государственного управления. Руководство же «Талибана» не спешит это делать. Обеспечить безопасность в современном Афганистане – дело весьма проблематичное, жесткой вертикали власти в этой стране нет. И когда появится – неизвестно. Что же касается предоставления мест в правительстве хазарейцам, то у талибов есть серьезные сомнения в том, чьи в действительности интересы они будут там представлять – афганцев или Тегерана. Талибы, в свою очередь, постоянно поднимают вопрос о соблюдении прав афганских беженцев в Иране, которых по разным оценкам насчитывается в размере 780 тысяч человек, проживающих сравнительно законно – и 2,2 миллиона афганцев, перебравшихся в Исламскую республику нелегально.