Турция планирует принять 42 млн туристов несмотря на войну

«Турция планирует принять в текущем году 42 млн иностранных туристов». Об этом сообщил в среду министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой, передает Haberturk.

По его словам, Турция должна иметь иммунитет к кризисам и быть готова к ним.

«Ставили целью на этот год принять 42 млн туристов, и мы не отступим от этого», - отметил министр.

Он напомнил, что рекордным для Турции был 2019 год, когда страну посетили 52 млн туристов и она получила доходы в размере $34 млрд. В 2021 году в Турции побывали 30 млн иностранцев, доходы составили $24,5 млрд.