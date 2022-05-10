Северная Корея сообщила о «первых случаях» коронавируса. В стране локдаун

Согласно сообщению, случаи заражения вариантом «омикрон» обнаружены в Пхеньяне – анализы у жителей с симптомами COVID-19 были взяты 8 мая. После этого во всей стране был введен режим максимальной чрезвычайной ситуации и объявлен локдаун. Сколько именно людей заразилось, не сообщается.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал подчиненным остановить распространение вируса и пообещал, что страна преодолеет кризис, который, по его словам, возник неожиданно. «Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим», - сказал он на специально созванном в четверг заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Ким Чен Ын также приказал усилить контроль на границах страны.

Власти КНДР ранее заявляли, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По их словам, не допустить проникновения вируса в страну помогло, в частности, полное закрытие границ. Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами. Эксперты высказывали сомнения в том, что КНДР удалось не допустить попадания коронавируса в страну.