Финляндия сегодня объявит о намерении вступить в НАТО

Reuters, ссылаясь сразу на пять неназванных дипломатов, подтверждает уже неоднократно звучавшие предположения, что Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО очень быстро. Обе страны давно и тесно сотрудничают с альянсом и не нуждаются в долгом периоде адаптации к его правилам.

Президент Финляндии Саули Ниинистё сегодня, как ожидается, официально объявит о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО, об этом пишет финская и мировая пресса. Сразу вслед за финнами с таким же объявлением намерены выступить шведы.

По сведениям финской и мировой прессы, президент Ниинистё собирается выступить с заявлением о НАТО утром, после чего его официально поддержат все фракции парламента.

В течение самых ближайших дней с таким же заявлением намерена выступить Швеция, а уже на следующей неделе две страны подадут официальные ходатайства о вступлении в НАТО.

Швеция была нейтральной страной два века, Финляндия – почти 80 лет, и до нападения России на Украину большинство граждан обеих стран было против того, чтобы вступать в военные блоки. Но после 24 февраля картина резко изменилась. Сейчас, по последнему опросу, за вступление в НАТО – 76% финнов. Против – всего 12%, пишет Русская служба BBC. Великобритания, США и другие страны НАТО обещают Швеции и Финляндии гарантии безопасности на период от заявки до официального вступления в альянс. На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с обеими странами декларации о взаимопомощи в случае нападения.