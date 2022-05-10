Премьер Италии заявил, что Германия уже заплатила России за газ в рублях

«На самом деле, доказательства, которые мы видели ...сегодня утром, (показывают), что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», - заявил он накануне, сообщает Deutsche Welle.

При этом, пишет Bloomberg, представитель немецкой компании Uniper SE – крупнейшего покупателя российского газа в ФРГ – заявил, что предприятие не производило никаких платежей по новой схеме, поскольку срок оплаты истекает лишь в конце мая. Ранее в среду в Uniper заверили, что компания сможет сохранить подачу газа, не нарушая санкций. При этом ее представитель отказался комментировать, открыла ли Uniper рублевый счет в «Газпромбанке».

Итальянский премьер также заявил, что европейские компании смогут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкций, введенных Евросоюзом в отношении России за войну против Украины. «Нет официального заявления о том, что именно будет считаться нарушением санкций. Никто никогда не говорил о том, нарушат ли платежи в рублях санкции или нет. Это такая серая зона», - заметил Драги.

Deutsche Welle отмечает, что такая интерпретация, очевидно, расходится с позицией, обозначенной ранее в Евросоюзе. Еще в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Наши разъяснения очень четкие: если это не предусмотрено контрактами, то платежи в рублях являются нарушением санкций». Схему с открытием двух счетов - валютного и рублевого – в «Газпромбанке», как потребовал президент РФ Владимир Путин, в Евросоюзе также считают противоречащей введенным в отношении Москвы санкциям.