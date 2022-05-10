В Китае загорелся самолет с пассажирами на борту: 40 пострадавших видео
Самолет авиакомпании Tibet Airlines во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту города Чунцин на юго-западе Китая, сообщает «Синьхуа».
По данным аэропорта, на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, легкие ранения получили 40 человек, они доставлены в больницы.
«12 мая 2022 г. в 08:09 рейс TV9833 авиакомпании Tibet Airlines (Чунцин – Ньингчи) отклонился от взлетно-посадочной полосы при взлете в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй, а борт самолета загорелся. Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй быстро начал аварийно-спасательные работы ... Все 113 пассажиров и девять членов экипажа были благополучно эвакуированы, а более 40 пассажиров с легкими травмами отправлены на лечение в городскую больницу. В настоящее время вылет и посадка рейсов в международном аэропорту Чунцин Цзянбэй возобновились в обычном режиме. Причина аварии выясняется», - говорится в сообщении аэропорта в Weibo.
ССTV в свою очередь сообщает, что пожар уже потушен, рейсы перенаправлены в аэропорт Чэнду.