Самолет авиакомпании Tibet Airlines во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту города Чунцин на юго-западе Китая, сообщает «Синьхуа».

По данным аэропорта, на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, легкие ранения получили 40 человек, они доставлены в больницы.