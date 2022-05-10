Армянская провокация на Кельбаджарском направлении
Министерство обороны Азербайджана заявило о новой провокации Армении на границе с Азербайджаном.
Согласно сообщению, вечером 11 мая подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Юхары Шорджа Басаркечарского района государственной границы, обстреливали с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенных пунктах Юхары Айрым и Зяйлик Кельбаджарского района.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.