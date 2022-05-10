В ночь на 12 мая российские войска нанесли авиаудары по городу Новгород-Северский Черниговской области. В результате атак разрушены школы и другие здания, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

«Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые», - рассказал глава ОВА.