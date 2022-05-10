Сербия «покажет зубы» Косово из-за заявки на вступление в Совет Европы

Сербия созвала Совет национальной безопасности после того, как Косово подало заявку на вступление в Совет Европы, заявил президент страны Александр Вучич, пишет Dnevnik.rs.

Он расценил действия Косово как «нарушение международного права и ряда соглашений», в том числе резолюции Совета Безопасности ООН и Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово. «Им не будет так легко, как они себе это представили. Поверьте, мы покажем вам зубы», — предупредил он.

Ранее стало известно, что власти Косова подадут 12 мая заявку на членство в Совете Европы. 34 из 46 членов Совета Европы уже признали независимость Косово.