Российский экс-министр, требовавший у Игоря Сечина $2 млн, вышел на свободу видео; обновлено
Решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева вступило в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.
Сообщается, что экс-министр уже вышел на свободу.
Московский райсуд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Накануне, 11 мая, истек срок подачи апелляций.
Бывшего министра в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд выяснил, что Улюкаев требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение на покупку компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.