После сдачи в эксплуатацию новой сети будут устранены расходы на строительство, содержание и эксплуатацию традиционных 35/10-киловольтных подстанций и 10-киловольтных линий электропередачи, сведены до минимума технологические потери, снизится негативное влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и живые организмы, будут сокращены обслуживающий персонал и технические транспортные средства, улучшится качество обслуживания. Наряду с этим с применением современной системы диспетчерского управления SK-11 SCADA, полностью охватывающей 110/35/0,4-киловольтные сети, расширяются возможности управления сетью. Впервые благодаря системе диспетчерского управления SK-11 SCADA появляется возможность сохранять под контролем в современной цифровой модели сети контуры низкого напряжения (0,4 кВ) до последнего потребителя.

Как сообщает пресс-служба «Азеришыг», ввод в действие в Шуше Центра цифрового управления является важным событием с точки зрения бесперебойного снабжения города качественной энергией. Созданная в Шуше новая кольцевая схема электроснабжения заменила традиционные трехступенчатые 35/10-6/0,4-киловольтные распределительные электрические сети современными двухступенчатыми 35/0,4-киловольтными сетями глубокого ввода.

Если раньше система диспетчерского управления в распределительных сетях охватывала только высоковольтные линии, то в настоящее время эти возможности расширились. В итоге управление электроэнергией от точки получения до счетчика абонента, энергетический баланс, качество, бесперебойная поставка, автоматическое восстановление в аварийных ситуациях, ведение регистрации и архивация данных о сетях путем перехода впервые в области электроэнергетического документирования от бумажных носителей к электронному журналу управляются через новую систему SK-11 и находятся под полным контролем.

Центр цифрового управления впервые примененных в Шуше 35/0,4-киловольтных сетей, обладая возможностями кольцевой координации с другими подстанциями, обеспечивает постоянное и непрерывное электроснабжение Шуши.

В Шушинском центре цифрового управления впервые в области электроэнергетики используются альтернативные и возобновляемые источники энергии для обеспечения энергоснабжения подстанций в аварийных ситуациях и компенсации потребностей подстанций в особом расходе, повышены технико-экономические показатели, обеспечено непрерывное питание оборудования.