Саакашвили доставили в частную клинику

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в четверг перевела бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования, сообщает телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, машина скорой помощи, в которой находился Саакашвили, на рассвете покинула тюрьму города Рустави в сопровождении усиленного конвоя. Кроме того, меры безопасности усилены и в самой клинике, в которой дежурят наряды полиции и службы конвоя.

Экс-президент будет проходить обследование, а затем лечение на пятом этаже здания. Сколько времени пробудет бывший грузинский лидер в клинике и какие обследования он будет проходить, пока не уточняется.