Медведев: Конфликт НАТО с Россией может перерасти в ядерную войну

Потенциальный конфликт НАТО с РФ может перерасти в ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием". Об этом, как передает ТАСС, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

При этом Медведев назвал «циничной риторику Запада о том, что Россия якобы пугает мир ядерным конфликтом».

Он также считает, что накачивание странами НАТО Украины оружием и проведение учений у границ РФ повышают вероятность прямого конфликта альянса с Россией.