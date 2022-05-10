Европейский банк выделил $51 млн на «солнечный проект» в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития утвердил выделение кредита в размере $51 млн на строительство и эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) в Азербайджане, передает Interfax со ссылкой на сообщение ЕБРР.

Заемщиком по кредиту выступит компания Masdar Azerbaijan Energy Limited Liability Company, созданная в Азербайджане для реализации проекта. Строительство станции будет осуществлено за счет инвестиций компании Masdar из ОАЭ. Стоимость проекта составляет $250 млн. Мощность станции составит 230 МВт, ввод ее в строй планируется в конце 2023 года.

«Реализация проекта позволит обеспечить электроэнергией 110 тысяч квартир, ежегодно экономить 110 млн кубометров газа и предотвратить выбросы в атмосферу 200 тысяч тонн углекислого газа. Проект позволит Азербайджану снизить зависимость от производства тепловой энергии, помочь в достижении целей по развитию возобновляемых источников энергии», - говорится в сообщении.