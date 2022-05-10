Болгарские и турецкие истребители сопроводили пассажирский самолет из-за угрозы взрыва

Болгарские и турецкие истребители сопровождали пассажирский самолет из Румынии после сообщения о предполагаемой взрывчатке на его борту, пишут болгарские СМИ.

Согласно информации, во второй половине дня 11 мая 2022 года дежурные истребители с авиабазы "Граф Игнатьево" вылетели на помощь пассажирскому самолету, поскольку был подан сигнал о возможном наличии на борту взрывного устройства.

Болгарские пилоты взяли под контроль гражданский самолет от румынских коллег, сопровождали его над территорией Республики Болгария и передали турецким истребителям. Болгарские экипажи выполнили все процедуры в соответствии с требованиями национального и международного законодательства по авиационному контролю и защите воздушного пространства, сообщает Минобороны Болгарии.

Позже пассажирский самолет в сопровождении истребителей успешно приземлился в Стамбуле без последствий для пассажиров и экипажа.