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Калининградская область становится важным объектом внимания, пишет канадская газета Globe and Mail. Авторы статьи считают, что именно эта территория может вывести напряженность между Россией и НАТО на принципиально новый уровень. Калининградская область — это изолированная российская провинция и анклав, уютно разместившийся между прибалтийскими государствами и Польшей в самом центре территории НАТО. Ее можно рассматривать как уязвимое место для России, так как Калининград легко можно отрезать от основной ее территории. Но вместе с тем эта область может внезапно превратиться в российский авангард, находящийся в глубине Европы и способный стать очагом дестабилизации и эскалации напряженности. По мере усиления конфликта в Украине Запад втягивается в него все основательнее, и риск возникновения его новых зон возрастает. Геополитические ставки растут еще и в связи с грядущим вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Прежде всего это касается Балтийского региона, и поэтому Калининград превращается в критический центр внимания. Этот город, прежде носивший название Кенигсберг, вместе с областью стал историческим казусом, будучи отданным Сталину после Второй мировой войны. Сегодня в этом стратегически важном и свободном ото льда северном регионе размещается Балтийский флот России, современные силы ПВО и мобильные ракетные установки "Искандер-М", способные доставлять к цели ядерные боезаряды. Владимир Путин может усилить военную активность в этом милитаризованном анклаве, а также вдоль российской границы на Балтике в качестве устрашения для членов НАТО - Польши и Германии.

Как пишут авторов статьи, уже появились первые подвижки в этом направлении. В апреле Калининград оказался в центре новостей, когда Россия заявила о своей готовности разместить в этом анклаве ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО (Литва утверждает, что у Москвы уже есть ядерное оружие в Прибалтике). Впоследствии Путин выступил с угрозами о "молниеносном" ответе на вмешательство Запада в украинский конфликт. Из этого можно сделать вывод, что он имел в виду Калининград, поскольку тот находится на передовых позициях недалеко от некоторых столиц. По другому сценарию, разработанному военными, предусматривается возможное вторжение России в Сувалкский коридор. Это стокилометровый участок холмистой сельской местности, принадлежащий Польше и Литве и отделяющий Калининградскую область от союзницы России Беларуси. Коридор считается ахиллесовой пятой НАТО. В случае начала военных действий между Востоком и Западом, или если Путин просто решит вставлять палки в колеса, российские войска смогут захватить этот коридор, отрезав прибалтийские государства от их соседки и союзницы по НАТО Польши. Отмечается, что такой шаг будет иметь целью связать Калининград с Беларусью, а следовательно, и с Россией. Кроме того, он лишит прибалтийские страны доставляемой по суше военной и прочей помощи НАТО. Это будет означать начало войны между Россией и НАТО, которой стороны до сих пор всячески избегали, несмотря на все их заявления и действия. НАТО и Россия проводят военные учения, готовясь к такому развитию событий. После начала украинского конфликта войска альянса в этом районе были немного усилены. Несомненно, такой сценарий при этом был учтен. В краткосрочной перспективе НАТО должна действовать очень осторожно. Альянсу необходимо усиливать свою группировку вокруг Сувалкского коридора. Но делать это он должен таким образом, чтобы не создавать угрозу контролю России над Калининградом и не вызвать эскалацию, если Москва неверно истолкует эти действия.