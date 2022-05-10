Делегация Агентства пищевой безопасности провела плодотворные встречи в Узбекистане

12:35

Делегация во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AGTA) Гошгаром Тахмазли посетила Узбекистан с рабочим визитом. В пресс-службе агентства рассказали haqqin.az, что в ходе визита были проведены встречи с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым, руководителем Агентства по карантину и защите растений Ибрагимом Эргашевым, первым заместителем председателя Госкомитета ветеринарии и развития животноводства Шухратом Джаббаровым и начальником санитарно-эпидемиологической Службы благосостояния и здоровья населения Бахадуром Юсупалиевым.

В ходе встреч Гошгар Тахмазли подробно рассказал о миссии и деятельности Агентства пищевой безопасности Азербайджана, созданного в рамках проводимых президентом Азербайджана институциональных реформ. По словам Тахмазли, AGTA осуществляет в Азербайджане работу по обеспечению продовольственной безопасности и обеспечению населения здоровой и экологически чистой сельскохозяйственной продукцией. Уделяя особое внимание международному сотрудничеству в этой области, агентство установило тесные отношения со Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE), Комиссией Codex Alimentarius, Международной организацией по охране здоровья растений (IPPC) и другими международными организациями. В то же время в сферу деятельности AGTA, которая фокусируется на вопросах импорта-экспорта продуктов питания и продовольственной безопасности в торговле, входит контроль продукции низкого, среднего и высокого риска на пограничных пунктах пропуска. На встрече с делегацией Министерства сельского хозяйства Узбекистана были определены направления дальнейшего сотрудничества, в частности обсуждена организация работы министерства по импорту и экспорту сельхозпродукции совместно с другими государственными органами.