Делегация Агентства пищевой безопасности провела плодотворные встречи в Узбекистане
Делегация во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AGTA) Гошгаром Тахмазли посетила Узбекистан с рабочим визитом. В пресс-службе агентства рассказали haqqin.az, что в ходе визита были проведены встречи с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым, руководителем Агентства по карантину и защите растений Ибрагимом Эргашевым, первым заместителем председателя Госкомитета ветеринарии и развития животноводства Шухратом Джаббаровым и начальником санитарно-эпидемиологической Службы благосостояния и здоровья населения Бахадуром Юсупалиевым.
В ходе встреч Гошгар Тахмазли подробно рассказал о миссии и деятельности Агентства пищевой безопасности Азербайджана, созданного в рамках проводимых президентом Азербайджана институциональных реформ. По словам Тахмазли, AGTA осуществляет в Азербайджане работу по обеспечению продовольственной безопасности и обеспечению населения здоровой и экологически чистой сельскохозяйственной продукцией. Уделяя особое внимание международному сотрудничеству в этой области, агентство установило тесные отношения со Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE), Комиссией Codex Alimentarius, Международной организацией по охране здоровья растений (IPPC) и другими международными организациями. В то же время в сферу деятельности AGTA, которая фокусируется на вопросах импорта-экспорта продуктов питания и продовольственной безопасности в торговле, входит контроль продукции низкого, среднего и высокого риска на пограничных пунктах пропуска.
На встрече с делегацией Министерства сельского хозяйства Узбекистана были определены направления дальнейшего сотрудничества, в частности обсуждена организация работы министерства по импорту и экспорту сельхозпродукции совместно с другими государственными органами.
Стороны обменялись мнениями по соглашению «О сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан в области карантина и защиты растений» и договорились подписать документ в ближайшее время. Кроме того, было принято решение о создании рабочей группы по совместной деятельности сторон для обмена опытом и знаниями по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе по организации лабораторных работ. Азербайджанская делегация также осмотрела фитосанитарную лабораторию и информационные системы Узбекистана. Узбекских специалистов этой сферы пригласили в Азербайджан для ознакомления с деятельностью AGTA.
В ходе встречи с Госкомитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана было рассмотрено создание рабочей группы по дальнейшему сотрудничеству, включая процедуры получения разрешений на транзит животных, обмен ветеринарными требованиями на ввоз и вывоз, взаимное согласование ветеринарных сертификатов и т.д Кроме того, были обсуждены приоритеты международных и региональных проектов по борьбе с болезнями животных, меры борьбы с болезнями животных в животноводческих хозяйствах, обмен опытом в области охраны здоровья животных в виртуальном формате, а также обмен экспертами. Стороны обменялись мнениями по вопросам планирования, реализации противоэпизоотических мероприятий, приватизации ветеринарных служб, безопасного использования ветеринарных препаратов для обеспечения здоровья животных. Кроме того, были рассмотрены возможности обучения азербайджанских специалистов в высших учебных заведениях, действующих при Государственном комитете ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан.