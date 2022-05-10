Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году

Контроль за движением капитала в России превратил рубль в лучшую валюту в мире в 2022 году, сообщил Bloomberg.

Агентство отметило, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты. Bloomberg пояснил, что курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. Многие операции по обмену рубля прекратились, и стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене, пишет агентство.

Издание отмечает, что российский рубль очень хорошо реагирует на принятые меры, учитывая, что Турция и Аргентина, которые принимали подобные решения, не смогли добиться таких результатов: лира и песо достигли новых рекордных минимумов и не смогли восстановиться.