Российские военные за время проведения "спецоперации в Украине" уничтожили 164 самолета и 125 вертолетов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения "специальной военной операции" уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса" - сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, 2824 единиц специальной военной автомобильной техники.