Минобразования начинает сертификацию педагогов
С июня начнется процесс поэтапной сертификации педагогов, работающих в государственных школах. Начальник отдела кадров Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров заявил, что сертификация будет проводиться в этом году в Азербайджане впервые. Целью сертификации работников образования является проверка профессионального уровня работников с высшим и средним специальным образованием, осуществляющих педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях, помощь в достижении их профессионального роста и изучение их потребностей. Об этом рассказали haqqin.az в Министерстве образования.
По словам Багирова, сертификация ни в коем случае не преследует цель увольнения учителей. После сертификации для слабых учителей будут провены курсы, тренинги, семинары для повышения их квалификации.
На первом этапе в процессе сертификации будут участвовать учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования Баку, Апшерон-Хызинского, Губа-Хачмазского и Гянджа-Дашкесанского районных отделов образования, а также непосредственно Министерства образования. В общей сложности в первом этапе предполагается участие более 11.000 учителей.
Как отметил Э.Багиров, ожидается, что подготовка к сертификации преподавателей начнется в июне, этап тестовых экзаменов — в конце августа.
Результаты сертификации будут учитываться при карьерном росте и мотивации педагогов, включая и финансовую мотивацию. Лица, не участвующие в сертификации по уважительным причинам или не набравшие минимального балла, необходимого для сертификации, будут иметь право участвовать в реаттестации в течение одного года с сохранением места работы.
В свою очередь, директор Института образования Руфат Азизов добавил, что сертификация будет проводиться в два этапа - этап тестовых экзаменов и этап собеседования. По его словам, экзамен будет состоять из 60 вопросов, из которых 40 относятся к знанию своего предмета, 20 вопросов будут по методике преподавания. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. На этап собеседования пропустят только тех учителей, кто набрал более 30 баллов.
Этап собеседования будет оцениваться в целом в 40 баллов. Полностью прошедшими сертификацию будут считаться учителя, набравшие на этапе собеседования более 20 баллов из 40.
Также Азизов отметил, что в сертификации не будут участвовать беременные и находящиеся в декретном отпуске с детьми в возрасте до трех лет учителя-женщины, а также учителя-мужчины, воспитывающие ребенка в одиночку.
Отметим, что для организации всего процесса в Министерстве образования создан Совет по аттестации работников образования, утверждены устав и состав Совета. На всех ресурсах Минобразования общественности будет представлена дополнительная информация о следующих этапах процесса аттестации.