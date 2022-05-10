Минобразования начинает сертификацию педагогов

С июня начнется процесс поэтапной сертификации педагогов, работающих в государственных школах. Начальник отдела кадров Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров заявил, что сертификация будет проводиться в этом году в Азербайджане впервые. Целью сертификации работников образования является проверка профессионального уровня работников с высшим и средним специальным образованием, осуществляющих педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях, помощь в достижении их профессионального роста и изучение их потребностей. Об этом рассказали haqqin.az в Министерстве образования.

По словам Багирова, сертификация ни в коем случае не преследует цель увольнения учителей. После сертификации для слабых учителей будут провены курсы, тренинги, семинары для повышения их квалификации.

На первом этапе в процессе сертификации будут участвовать учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования Баку, Апшерон-Хызинского, Губа-Хачмазского и Гянджа-Дашкесанского районных отделов образования, а также непосредственно Министерства образования. В общей сложности в первом этапе предполагается участие более 11.000 учителей.

Как отметил Э.Багиров, ожидается, что подготовка к сертификации преподавателей начнется в июне, этап тестовых экзаменов — в конце августа.