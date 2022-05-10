Дания поддержит быстрое вступление Финляндии в НАТО

Дания поддержит быстрое присоединение Финляндии к НАТО, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Решительные заявления президента и премьер-министра Финляндии. Дания, конечно, будет искренне приветствовать Финляндию в НАТО… Дания сделает все возможное, чтобы поддержать быстрый процесс подачи заявки после официального заявления", - говорится в заявлении Фредериксен, опубликованном в Twitter правительства Дании.

Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО.