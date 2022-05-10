Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализируются южнокорейскими военными. Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР 7 мая запустила баллистическую ракету малой дальности, предположительно ракету для подводных лодок, в сторону Японского моря.