Азербайджан и Казахстан заявили о важности проведения совместных военных учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Главного разведывательного департамента Минобороны Казахстана генерал-лейтенант Серик Изтлеуов в ходе встречи в Баку подчеркнули важность проведения совместных учений по повышению профессионального уровня военнослужащих обеих стран. Об этом haqqin.az сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

В ходе встречи, которая состоялась в четверг, 12 мая, министр обороны отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на прочной исторической базе и добрососедских отношениях.

Закир Гасанов подробно проинформировал казахстанскую делегацию о работе, проделанной на освобожденных территориях Азербайджана, и рассказал о реформах, проводимых в армии с учетом полученного во второй карабахской войне боевого опыта и модели Вооруженных сил Турции.

В свою очередь, генерал-лейтенант Изтлеуов отметил важность взаимных визитов с точки зрения расширения военного сотрудничества.