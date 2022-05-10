Боррель призвал увеличить военную помощь Украине

По сообщению агентства, Боррель "подталкивает страны-члены (ЕС) к увеличению объема военной помощи Украине, которую блок будет финансировать, на 500 миллионов евро (522 миллиона долларов), до двух миллиардов евро".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны-члены ЕС увеличить финансируемый блоком объем военной помощи Украине на 500 миллионов евро, до 2 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что страны ЕС пока еще не дали своего согласия на данное предложение, причем одним из противников этой идеи на прошедшей на этой неделе встрече стала Германия. Расходы стран-членов ЕС на поставки Украине военной помощи возмещает Европейский фонд мира (EPF), подчеркнуло агентство.

Представитель Борреля отказался предоставить комментарий, говорится в публикации. Также отмечается, что, как ожидается, предложение о выделении дополнительного объема средств будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.