По инициативе Ильхама Алиева построили завод, а шприцы по-прежнему ввозят из Китая. Почему?

Жаля Агазаде, собкор 14:38

Почему государственные органы создают условия для ввоза в страну контрафактных и некачественных шприцев? Почему Агентство обязательного медицинского страхования и Центр аналитический экспертизы закупают шприцы за границей, а не у местного предприятия?

Дешевые шприцы из подпольных мастерских На протяжение многих лет низкое качество лекарств в Азербайджане остается темой постоянных дискуссий. В то же время следует признать, что качество многих импортных медицинских препаратов и приспособлений зачастую не только не соответствует международным стандартам, но и представляет реальную угрозу для здоровья людей. Так, по свидетельству экспертов, Азербайджан уже много лет завозит из-за рубежа, в основном из Китая, дешевые шприцы низкого качества, которые там производят в «подпольных» мастерских. Происхождение этих шприцев, как правило, неизвестно, а их использование в развитых странах категорически запрещено. Но поскольку в нашей стране отсутствуют и жесткий контроль со стороны соответствующих органов, и лаборатории для проверки соответствия медицинского оборудования международным стандартам, компании, монополизирующие медицинскую отрасль, беспрепятственно завозят и реализуют в Азербайджане «левые» шприцы. Продажа большого количества шприцев неизвестного происхождения в аптеках нашей страны, а также их использование в государственных больницах, поликлиниках и некоторых частных клиниках могут стать причиной возникновения у людей неврологических и онкологических заболеваний. Дело в том, что большинство шприцев, продающихся сегодня в аптеках и используемых медперсоналом в стационарах - это кустарный продукт анонимного производителя, сделанный из немедицинского (промышленного) сырья в подпольных мастерских Китая (фото предоставлены — ред.) Тем не менее, согласно исследованиям независимых экспертов, выясняется, что реализация в частных аптеках и использование в государственных больницах поддельных шприцев, стерильность которых вызывает обоснованные сомнения, происходит с согласия должностных лиц Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Центра аналитических экспертиз.

К примеру, в настоящее время азербайджанскому покупателю предлагают в аптеках 10-граммовые и 20-граммовые шприцы с российскими этикетками, произведенные компанией Dr.Para, а также 2- и 5-граммовые шприцы производства компании B*Braumann. О том, что в реестре производителей шприцев эти компании не значатся вообще, узнать несложно – достаточно провести небольшое исследование в Интернете. Как этот хлам попадает в Азербайджан? И в этой связи возникает естественный вопрос: как и каким путем эти контрафактные, некачественные и опасные для здоровья человека товары попадают в нашу страну? Очень хочется верить, что наши правоохранительные органы не только зададутся этим вопросом, но и предпримут определенные меры. В любом случае, не вызывает сомнений тот факт, что свою роль в этом сыграли безответственность и злоупотребления чиновников. Если шприцы неизвестного происхождения, да еще принадлежащие контрафактным компаниям, могут годами массово ввозиться в Азербайджан, значит те, кто их ввозит, либо получают соответствующее добро от Центра аналитический экспертизы лекарственных средств, либо плотно сотрудничают с чиновниками на таможенных постах... Странно, что за 30 лет независимости в Азербайджане так и не была создана лаборатория для проверки качества ввозимых в страну медицинских товаров. В результате в нашей стране по-прежнему разрешена продажа шприцев на основании сертификатов качества и происхождения компаний-импортеров. Увы, сегодня даже первокурсникам на медфаке известно, что эти сертификаты можно купить за 300-500 долларов в таких странах, как, например, Китай, откуда шприцы и поступают на продажу в Азербайджан.

Приходится констатировать, что на данный момент безответственность чиновников, а также их сотрудничество с сомнительными компаниями на постоянной основе создают реальную угрозу здоровью населения. Исследования показывают, что в тотальном распространении шприцев неизвестного происхождения в стране велика роль государственных больниц, поликлиник и даже некоторых частных клиник, которые обеспечиваются лекарствами и предметами медицинского назначения за счет компаний, победивших в тендерах. Говорят, что время от времени названия этих компаний меняются, чтобы запутать общественность и избежать личной ответственности. В этой связи возникает еще один важный вопрос: почему Агентство медстрахования закупает шприцы для государственных больниц и поликлиник у компаний, импортирующих продукцию «подпольных» цехов, когда в Азербайджане существует предприятие, выпускающее шприцы в полном соответствии с международными стандартами? Есть завод. Почему преобладает зарубежная продукция?