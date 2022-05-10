По инициативе Ильхама Алиева построили завод, а шприцы по-прежнему ввозят из Китая. Почему?
Почему государственные органы создают условия для ввоза в страну контрафактных и некачественных шприцев? Почему Агентство обязательного медицинского страхования и Центр аналитический экспертизы закупают шприцы за границей, а не у местного предприятия?
Дешевые шприцы из подпольных мастерских
На протяжение многих лет низкое качество лекарств в Азербайджане остается темой постоянных дискуссий. В то же время следует признать, что качество многих импортных медицинских препаратов и приспособлений зачастую не только не соответствует международным стандартам, но и представляет реальную угрозу для здоровья людей.
Так, по свидетельству экспертов, Азербайджан уже много лет завозит из-за рубежа, в основном из Китая, дешевые шприцы низкого качества, которые там производят в «подпольных» мастерских. Происхождение этих шприцев, как правило, неизвестно, а их использование в развитых странах категорически запрещено. Но поскольку в нашей стране отсутствуют и жесткий контроль со стороны соответствующих органов, и лаборатории для проверки соответствия медицинского оборудования международным стандартам, компании, монополизирующие медицинскую отрасль, беспрепятственно завозят и реализуют в Азербайджане «левые» шприцы.
Продажа большого количества шприцев неизвестного происхождения в аптеках нашей страны, а также их использование в государственных больницах, поликлиниках и некоторых частных клиниках могут стать причиной возникновения у людей неврологических и онкологических заболеваний.
Дело в том, что большинство шприцев, продающихся сегодня в аптеках и используемых медперсоналом в стационарах - это кустарный продукт анонимного производителя, сделанный из немедицинского (промышленного) сырья в подпольных мастерских Китая (фото предоставлены — ред.)
Тем не менее, согласно исследованиям независимых экспертов, выясняется, что реализация в частных аптеках и использование в государственных больницах поддельных шприцев, стерильность которых вызывает обоснованные сомнения, происходит с согласия должностных лиц Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Центра аналитических экспертиз.
К примеру, в настоящее время азербайджанскому покупателю предлагают в аптеках 10-граммовые и 20-граммовые шприцы с российскими этикетками, произведенные компанией Dr.Para, а также 2- и 5-граммовые шприцы производства компании B*Braumann. О том, что в реестре производителей шприцев эти компании не значатся вообще, узнать несложно – достаточно провести небольшое исследование в Интернете.
Как этот хлам попадает в Азербайджан?
И в этой связи возникает естественный вопрос: как и каким путем эти контрафактные, некачественные и опасные для здоровья человека товары попадают в нашу страну? Очень хочется верить, что наши правоохранительные органы не только зададутся этим вопросом, но и предпримут определенные меры.
В любом случае, не вызывает сомнений тот факт, что свою роль в этом сыграли безответственность и злоупотребления чиновников.
Если шприцы неизвестного происхождения, да еще принадлежащие контрафактным компаниям, могут годами массово ввозиться в Азербайджан, значит те, кто их ввозит, либо получают соответствующее добро от Центра аналитический экспертизы лекарственных средств, либо плотно сотрудничают с чиновниками на таможенных постах...
Странно, что за 30 лет независимости в Азербайджане так и не была создана лаборатория для проверки качества ввозимых в страну медицинских товаров.
В результате в нашей стране по-прежнему разрешена продажа шприцев на основании сертификатов качества и происхождения компаний-импортеров. Увы, сегодня даже первокурсникам на медфаке известно, что эти сертификаты можно купить за 300-500 долларов в таких странах, как, например, Китай, откуда шприцы и поступают на продажу в Азербайджан.
Приходится констатировать, что на данный момент безответственность чиновников, а также их сотрудничество с сомнительными компаниями на постоянной основе создают реальную угрозу здоровью населения.
Исследования показывают, что в тотальном распространении шприцев неизвестного происхождения в стране велика роль государственных больниц, поликлиник и даже некоторых частных клиник, которые обеспечиваются лекарствами и предметами медицинского назначения за счет компаний, победивших в тендерах. Говорят, что время от времени названия этих компаний меняются, чтобы запутать общественность и избежать личной ответственности.
В этой связи возникает еще один важный вопрос: почему Агентство медстрахования закупает шприцы для государственных больниц и поликлиник у компаний, импортирующих продукцию «подпольных» цехов, когда в Азербайджане существует предприятие, выпускающее шприцы в полном соответствии с международными стандартами?
Есть завод. Почему преобладает зарубежная продукция?
Следует отметить, что по инициативе президента Ильхама Алиева в Азербайджане в 2020 году был открыт завод по производству шприцев. В свое время государство выделило кредит в 5.000.000 манатов на строительство этого предприятия, 29 процентов акций которого сейчас принадлежат государственной Азербайджанской инвестиционной компании. Выступая со своей инициативой, Ильхам Алиев подчеркнул, что главная цель создания завода – избавление страны от импортозависимости.
«Азербайджан устранит зависимость от импорта и в этой сфере, - подчеркнул, в частности, глава государства. - В этом заводе находит отражение наша политика, поскольку сокращение зависимости от импорта является для нас одним из основных вопросов. До сих пор мы получали шприцы из-за рубежа, сегодня необходимости в этом нет».
Увы, статистика свидетельствует, что благодаря «усилиям» некоторых государственных структур на азербайджанском рынке шприцев по-прежнему преобладает импортная продукция. Так, годовая потребность нашей страны в шприцах составляет 135 миллионов единиц, а годовая производственная мощность отечественного завода по производству шприцев Diamed Co - 150 миллионов шприцев. Другими словами, предприятие в состоянии полностью обеспечить Азербайджан высококачественными шприцами. Однако после запуска завода в 2020 году из-за рубежа, по официальным данным Госкомстата, было ввезено 89 миллионов шприцев, а в 2021- около 70 миллионов. Если учесть, что за первые два месяца 2022 года в Азербайджан уже ввезено около 9 миллионов шприцев, можно предвидеть, что и в этом году их общее количество составит 70-75 миллионов. Всего же при непосредственном участии государственных органов в страну ежегодно поступает более 100 миллионов шприцев…